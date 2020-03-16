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Robert Prosinecki, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

- Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı Robert Prosinecki: "Kaybetseydik eğer gerçekten ligde kalma şansımızı bayağı düşürecektik" Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı.

16.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:30
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

- Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Robert Prosinecki:

"Kaybetseydik eğer gerçekten ligde kalma şansımızı bayağı düşürecektik"

KAYSERİ - Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Prosinecki, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Oynadığımız her maç belirleyici, final havasında. Dün de böyleydi. Bu, herkesin üzerinde bir baskı yaratıyor. Bu baskı altında oynamak kolay değil gerçekten. Öne geçtikten sonra skoru korumak içgüdüsüyle geri çekilmemizin nedeni de belki bu baskıdan ve kazanmak zorunda olduğumuzun getirdiği bir durumdu. Kazanmak zorundaydık, dün kaybetseydik eğer gerçekten ligde kalma şansımızı bayağı düşürecektik. Kazandık, oyuncularımın hepsi savaştı. Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Havlu atmadığımızı gösterdik"

Oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Prosinecki, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun kendileri için avantaj olmadığını kaydederek, "Tabi ki her maç gibi zor olacak. Çok kısa bir süre var maça, Cuma günü oynayacağız. Hazırlıklarımızı çabucak halletmemiz gerekiyor. Bizim şuan içinde bulunduğumuz durum, ligden düştü gözüyle bakılan bir Kayserispor vardı. Havlu atmadığımızı söylüyordum. Havlu atmadığımızı gösterdik. Bunun özgüveniyle çıkacağız Fenerbahçe maçına. Oyuncularımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İyi de oynasa, kötü de oynasa Fenerbahçe'dir. Taraftarlarının beklediği oyunu oynamıyor olabilir Fenerbahçe. Fakat bu bizim için avantaj değil. Çünkü Fenerbahçe her şeyi yapabilecek büyük bir takım. O yüzden bunu aklımızda tutup maça yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız futbol içimize sinen bir durum değil"

Koronavirüs nedeniyle liglerin iptal edilmesi durumunu da değerlendiren Prosinecki, boş statta oynamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu dile getirdi. Probert Prosinecki, "Dünyada panik var, küresel bir problem bu. Avrupa'daki çoğu lig ertelendi. Benim ülkem Hırvatistan'da okullar tatil, ligler iptal edildi. Baktığınız zaman çoğu yerde virüse karşı önlemler alınıyor bu anlamda. Türkiye'de de şuan için kıyasla Avrupa'ya göre çok büyük bir problem görünmüyor. Fakat dün oynadığımız maçta taraftar olmaması, bomboş statta oynamak futbolun doğasına aykırı. Futbol bu şekilde olmuyor. Bu yüzden tüm Avrupa gibi liglerin ertelenmesi gündeme gelmeli mutlaka. Tabi bilmiyorum yetkili merciler nasıl düşünür. Fakat taraftarsız futbol gerçekten hiçbirimizin içine sinen bir durum değil" diye konuştu.

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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Kaynak: İHA

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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

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