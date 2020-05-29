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Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da Fenerbahçe maçı ile yeniden başlayacağı lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
29.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:23

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da Fenerbahçe maçı ile yeniden başlayacağı lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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