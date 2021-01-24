Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

24.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:33
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 17.30'da havayolu ile İstanbul'a gidecek.


Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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