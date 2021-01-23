Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

23.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:22
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

HES Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.

HES Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.  

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular şut ve taktik çalışıp, çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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