Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN