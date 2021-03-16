Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü
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Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

16.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:08
Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü
Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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