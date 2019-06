Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Bedir ve yönetim kurulu yeniden seçildi.

Bedir, kongrede yaptığı konuşmada, bugüne kadar sık sık kulübün durumu hakkında bilgi verdiklerini, Türkiye'de sadece Kayserispor'un değil, tüm kulüplerin maddi sarmal, borçlanma içerisinde olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

"Buradan nasıl çıkarız, kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz. Onun çabası içerisindeyiz." diyen Bedir, şunları kaydetti:

"Şu anda 140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlamamız lazım. Bunu taşımamız lazım. Kayserispor'umuzu daha iyi yerlere getirmek için bu yükten bir şekilde kurtulmamız lazım. Bundan nasıl kurtulacağımız noktasında yönetim şimdiye kadar olduğu gibi elinden geleni yapacak ve bunu çevirmeye çalışacak. Bu yönetimin diğer arkadaşlarla halihazırda 15-16 milyon lira bir alacağı var. Dekontlar burada. Bundan sonrası için de bu paraların mutlaka altından kalkılması lazım. Aksi takdirde Bursaspor 4 sene önce şampiyon oldu, şimdi küme düştü. Şehrimizdeki diğer bir takımımızın ismini de şimdi birçoğumuz unuttuk. Ben Kayserispor'un bunları asla yaşamayacağını, bütün şehrin asla buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum."

Başkan ve yönetim kurulunun borçlanmada şahsi kefil olması meselesinin ilk defa bu genel kurulda kendi yönetimine nasip olduğunu anlatan Bedir, Kayserispor bunu yaptığı için kulüp adına gurur duyduğunu dile getirdi.

Kendisini bu göreve layık gören ve teşvik eden herkese teşekkür eden Bedir, "İnşallah bu ağır yükün altından kalmak bize nasip olur." dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise kentin milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelerek birliktelik sağladıklarını söyledi.

Bundan sonra da Kayserispor'un yanında olacaklarını vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Önemli olan bütün Kayserililerin buna sahip çıkmasıdır. Kalıcı gelirler elde etmeliyiz. Herkesin imkanları ölçüsünde, her sene bu takıma destek vermesini sağlamak zorundayız. Gideceğiz mağazalardan alışveriş yapacağız. Önümüzdeki hafta valilik olarak bunu başlatıyoruz. Bütün Kayserililerin Kayserispor'a yardım yapabileceği bir yardım kampanyası başlatacağız. Pazartesi gününden itibaren Kayserispor'a 12 ay boyunca devam edecek ve her ay düzenli bir gelir elde etmeyi planladığımız kampanyayı başlatacağız. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayserispor için gereken desteği vereceklerini belirterek, herkesi kulübe yardım etmeye davet etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, 3 milyon Kayseriliyi takımlarına destek olmaya davet etmek istediklerini dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.

Olağanüstü kongrede yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Erol Bedir, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Mustafa Bakır, Berna Gölbaşı, İsmail Çöl, Türker Horoz, Fatih Çayar Öcal, Mustafa Orhan Taşcı, Mehmet Çakmak Uyak, Gökhan Çetinsaya, Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elgüman, Mevlüt İlbağış, Furkan Ergüneş, Süleyman Akın, Ali Kaynar."

Kaynak: AA