Kayserispor'da durmak yok
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Kayserispor'da durmak yok

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da durmak yok. Ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bugün sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Kayserispor'da durmak yok
18.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:50

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da durmak yok. Ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bugün sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglere verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta top başı yaparak çalışmalarına kaldığı yerden start veren Hes Kablo Kayserispor'da her geçen gün tempo artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde kulüp tesislerinden bugün sabah yaptığı fitness çalışmaları ile günün ilk antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, akşam sahada yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Sabah yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça keyifli ve mutlu oldukları gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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