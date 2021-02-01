Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye

01.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:33
Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye

HES Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde defans oyuncusu Nehuén Paz ile orta saha oyuncusu Besard Sabovic'i transfer etti.

HES Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde defans oyuncusu Nehuén Paz ile orta saha oyuncusu Besard Sabovic'i transfer etti.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminin son gününde İsveçli orta saha oyuncusu Besard Sabovic ve Arjantinli defans oyuncusu Nehuén Paz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Besard Sabovic. Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş Geldin Nehuén Paz. Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuén Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.


Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da çifte imza; defans ve orta sahaya takviye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:46:26. #1.16#
title