Kayserispor'da Carlos Mane Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Kayserispor'da Carlos Mane Kovid-19'a yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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Kayserispor'da Carlos Mane Kovid-19'a yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımda Carlos Mane'ye Kovid-19 testi uygulandı. 27 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.

Mane'nin Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi Günü saat 16.00'da oynanacak Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Haberler

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