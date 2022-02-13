Kayserispor'da Carlos Mane Kovid-19'a yakalandı
AA, Müzahim Zahid Tüzün - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımda Carlos Mane'ye Kovid-19 testi uygulandı. 27 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.
Mane'nin Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi Günü saat 16.00'da oynanacak Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor