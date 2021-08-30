Kayserispor'da Campanharo sevinci
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Kayserispor'da Campanharo sevinci

Kayserispor'da Campanharo sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun beklenenden daha iyiye gittiği haberini aldı.

Yukatel Kayserispor kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun beklenenden daha iyiye gittiği haberini aldı.

Geçen sezon sakatlık geçirdikten sonra, ağır şekilde koronavirüs salgınına yakalanan ve halen tedavisi sürdürülen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiği haberi alındı. 2-3 ay takımdan uzak kalacağı söylenen ancak tedaviye üst seviyeden yanıt veren Campanharo'nun 2-3 hafta içerisinde takıma katılacağı ifade edildi.

Bu gelişme üzerine Kayserispor kulübü, Gustavo Campanharo'nun lisansını aktif etme kararı aldı. Yukatel Kayserispor kulübü, bu hafta sağlık kurulu ve Gustavo Campanharo ile görüşerek net bir karara varacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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