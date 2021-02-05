Kayserispor'da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
05.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:18
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin