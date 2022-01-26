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Kayserispor'da burnu kırılan Mustafa Pektemek ameliyat edildi

Kayserispor'da burnu kırılan Mustafa Pektemek ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Pektemek ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Pektemek ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalan Mustafa Pektemek'in burnunun kırıldığı tespit edildi.

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edilen oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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