Kayserispor'da Bülent Uygun ile yolların ayrılması

26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:24

Teknik direktör Bülent Uygun, Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını ifade etti.

Uygun, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevini büyük bir sorumluluk ve özveri ile kabul ettiğini belirtti.

Görevde olduğu sürede 4'ü şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı olmak üzere 7 lig maçı oynadıklarını aktaran Uygun, söz konusu süreçte 9 futbolcunun takımdan ayrıldığını, 6 oyuncunun da sakatlandığını kaydetti.

Bahsi geçen süreçte 2 galibiyet aldıklarını ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda, yapılan karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibarıyla ayrıldık. İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarda ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada birçok engelle karşılaşsak da görev bilincimizle zaman, mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince sarı-kırmızılıların saha içi ve dışındaki menfaatlerinin kendisi için her şeyin önünde olduğunu da aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan büyük Kayserispor camiasına, Bakanlarımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve Sayın Taner Yıldız'a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Başkanımız Berna Gözbaşı'na, Sportif Direktörümüz Sayın Bülent Bölükbaşı'na, samimiyetlerine kalpten inandığım futbolcularımıza, yöneticilerimize, şehrin ileri gelenlerine ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim."

Kaynak: AA