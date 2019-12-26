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Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bitti

KAYSERİ DHAİstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

26.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:07
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bitti

KAYSERİ  DHA

İstikbal Mobilya 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. 

Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.


Kaynak: DHA
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