Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bitti
KAYSERİ / DHAİstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
26.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:44
KAYSERİ/ DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: *ARŞİV*
Bülent Uygun'dan detaylar
Kaynak: DHA
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