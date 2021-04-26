Kayserispor'da bu sezon 5 teknik adam görev yaptı
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Kayserispor'da bu sezon 5 teknik adam görev yaptı

Kayserispor'da bu sezon 5 teknik adam görev yaptı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, bu sezon 5 farklı teknik adam görev yaptı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, bu sezon 5 farklı teknik adam görev yaptı.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayseri temsilci, daha sonra Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu takımın başına getirse de isteği başarıyı yakalayamadı.

Petrescu'nun ardından takımı teknik sorumlu Uğur Kulaksız'a emanet eden sarı-kırmızılı ekip, son olarak 6 hafta önce Hamzaoğlu ile anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Çıktığı 35 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgisi olan sarı-kırmızılı takım, 35 puanla düşme hattında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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