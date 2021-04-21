Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı
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Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.  

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, dün evinde oynadığı Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kayseri temsilcisi takım hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü. 


Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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