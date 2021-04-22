Kayserispor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı
Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:49:22. #1.14#

title