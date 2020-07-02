Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
02.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:26
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA