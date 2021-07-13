Kayserispor'da Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçirildi
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Hes Kablo Kayserispor'a dönen Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Hes Kablo Kayserispor'a dönen Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Kayseri'ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde bazı testlere tabi tutulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti." denidi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil