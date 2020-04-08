Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 hafta önce ertelenen liglerin ardından teknik heyet ve futbolcular bir anca karanın açıklanmasını bekliyor.

Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde bireysel çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karara göre hareket edecek.

Süper Lig takvimine göre planlama yapacak olan sarı kırmızılı takım, bir an önce kararın gelmesini bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA