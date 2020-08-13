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Kayserispor'da Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş, teknik ekibini belirledi.

Kayserispor'da Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi
13.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:21

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş, teknik ekibini belirledi.

Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler Gökhan Ünal, Kemal Kurak ve İbrahim Dağşan ile çalışacak.

Bektaş'ın ekibinde, Ahmet Kuzalt kaleci antrenörü, Ömer Faruk Mahir atletik performans antrenörü ve Kaan Karakaş ise analizci olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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