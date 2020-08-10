Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi başladı

Hes Kablo Kayserispor, A Mili Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşmesini imzaladı.

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi başladı
10.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:16

Hes Kablo Kayserispor, A Mili Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Bektaş, "Benim futbol anlayışım herkesin zevk alarak izleyeceği bir Kayserispor olmasıdır" dedi.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Berna Gözbaşı, adım adım hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, "İnşallah bu güneşli gün, bundan sonra kulübümüzün üzerinde yeni hocamızla da birlikte pırıl pırıl devam eder. Biliyorsunuz biz bu sezona değişim parolası ile geldik. Bu değişim parolasında kısa, orta ve uzun vade planlar yaptık. Artık böyle günlük, sezonluk değil bu kulübün geleceği için hem temel yapılanması hem idari anlamda hem de sportif anlamda çok kesin adımlar atmamız gerekiyor. Buna ilk sportif anlamda yaptığımız hoca değerlendirmelerinde Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflere uzun vade yürüyeceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, oyunculara olan hakimiyeti, kariyer hedefleri ve bizim kulübümüzde hem oyunculara vereceği katkılardan, hem alt yapıdan oyuncu çıkarma konusunda geçmişte yaptığı çalışmalardan bize çok fazla artı değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için hep birlikte daha güzel güzel günlere, hep olumsuz konuların değil olumlu görüşmelerin konuşulduğu, hedeflerimize adım adım, acele ile değil sindirerek gideceğimiz günleri yaşayacağımız konusunda inancımı tekrar yineliyorum ve hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

BEKTAŞ: "BENİM FUTBOL ANLAYIŞIM HERKESİN KEYİF ALACAĞI, BENİMSEYECEĞİ BİR KAYSERİSPOR İZLEMESİDİR"

Kayserispor'un sportif beklentilerini öğrenerek bir parçası olmak istediğini söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Öncelikle saygıdeğer başkanıma, yönetimine bu büyük camianın kapısını bana nasip ettiği için çok teşekkür ederim. Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu ve hedefi olan bir takım tercihim olacaktır demiştim. Başkanımla ilk görüşmemizde, bana Kayserispor'un hem vizyonu hem kısa hem uzun vadedeki sportif anlamda beklentisini ilettiğinde ben de bu projenin bir parçası olmak istediğimi teklifsiz kabul ettim. Bundan dolayı buradayım. Burada olmamda vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene ligde virüsten dolayı malum taraftarlarımız tribünde yerini alamıyor ancak şunu rahatlıkla söyleyelim ki benim futbol anlayışım herkesin keyif alacağı, benimseyeceği bir Kayserispor izlemesidir. Virüs sonrası tribünlerde tekrar yerlerini almak için, sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

"KAMP İÇİN TESİSLERİMİZDE BÜTÜN DONANIMLARA SAHİBİZ"

Bugün akşam ilk idmanlarını tesislerde gerçekleştireceklerini söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Bugün saat 16.00'da testimiz ve saat 19.00'da ilk idmanımızı gerçekleştireceğiz. Kampımızı burada yapmayı düşünüyoruz malum her kamp yerinde takım sayısı çok fazla olduğu için, orada herhangi bir riske karşı gitmenin de çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Tesislerimizde bütün donanımlara sahibiz. Sabah erken ve akşam serinliğinde iki idmanla burada sağlıklı bir kamp geçirebileceğimiz düşünüyoruz. Süremiz çok kısa biliyorsunuz 1 ay sonra lig başlıyor ve bugün beklediğimiz yabancı oyuncular var. 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla bir değerlendirme yapacağız. Eksik veya ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye yapacağız" açıklamasında bulundu.

"BANA BÜTÇE KONUSUNDA HERHANGİ BİR VAATTE BULUNULMADI"

Bayram Bektaş, mevcut bütçe ile kendi oyununu oynatacağına inandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Takımda teknik direktör olarak benim şunu bilmem lazım futbolcu zihni ve bedeni ile burada mı? Zaten gitmek istiyorsa futbolcuyu burada tutmak zarar verir. Yönetimimizle görüştük Mensah'ın durumu var. Bir iki tane daha oyuncu var. Onlar geldikten sonra ben de bir konuşma yapacağım onlarla çünkü Mensah çok iyi bir oyuncu ve ancak kendini buraya ait hissettiği zaman iyi bir oyuncu olur. Bu konuyu yönetimimizle konuşacağız. Harcama limitleri malum biliyorsunuz en düşük bütçe Kayserispor'da ancak bu limit artışı için başkanımız uğraşıyor. Umarım biraz daha elimiz rahat olur ama olmasa da biz bu bütçeyle geldik buraya. Bana bütçe artışı vaadi de verilmedi. Ben bu bütçeyle elimdeki mevcut kadroda belirli noktalara oyuncu takviye ettiğimiz zaman, kendi oyunumu oynatabileceğime inandığım için geldim."

(Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu 3. Sayfa
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Spor
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Yeşim Salkım
Spor Robinho Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 13:50:05. #1.15#
title