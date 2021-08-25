Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
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Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Spor

- Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "En iyi sonuçla dönmeyi hedefledik" Kayserispor, ligin 3.

- Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"En iyi sonuçla dönmeyi hedefledik"

KAYSERİ - Kayserispor, ligin 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, "En iyi sonuçla dönmeyi hedefledik" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 3 haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Hikmet Karaman: "En iyi sonuçla dönmeyi hedefledik"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir deplasman maçına gideceklerini söyleyerek, "Evimizde ilk maçımızı oynadık. Şimdi önemli bir deplasman maçına gidiyoruz. Rakibimiz 2 maçlık periyotta kazanamadı. Mutlaka farklı bir bakış açısı olacak ya da kadroda da bir değişiklikler olabilir. Her şeye hazırlıklıyız. Biz de Kayserispor olarak kendimizi düşünüyoruz. Oradan en iyi sonuçla geri dönmeyi hedefledik. Dolayısıyla sakat olan arkadaşlardan Mensah'ın geri dönmesi çok önemli. Thiam'ın transferinde pay sahibi olan başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Çok önemli transfer yaptılar. Hem Kayseri şehri adına hem de Kayserispor kulübü adına Berna Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bir bölgeye daha transfer ihtiyacı olduğunu ama bilindik bir oyuncu almak istediklerini dile getiren Karaman, "Bir bölge daha açığımız var, başkanımıza söyledim. O konuda da bildik oyuncu almak istiyoruz. 2-3 sene top oynamamış, başka yere gitmiş, 3-5 ameliyat olmuş Özellikle bunu belirtiyorum. Bildik oyuncu almamız gerekiyor. Şu aşamada istediğim bölgedeki oyuncu bildik, Avrupa'daysa bile bildik olması gerekiyor. Oynamış olması gerekiyor. Orayı da kapattığımızda inanıyorum taş gibi bir Kayserispor olacağız. Taraftarlarımıza ve şehrimize alkışlanacak, izlenilecek bir takım yapacağız. Onun için hem transfer hem de önümüzdeki hafta oynayacağımız Başakşehir maçı bizim için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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