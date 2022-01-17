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Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Karaman, bu maçta taraftarlarına da önemli bir görev düştüğünü ve tribünlerin biraz daha dolması gerektiğini ifade etti. Medipol Başakşehir'in iyi bir takım ve kadrosunun çok geniş olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İki ayrı kadroyla çıkacak alternatif oyuncu grubuna sahip. Biz de her geçen gün oyuncu arkadaşlarımız, teknik heyet, taraftar, yönetim gelişerek, bir şeyler öğrenerek, üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi parolamız olmalı. Alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz. Daha iyi şeyler yapmalıyız. Her maç pozitif yaptığımız iyi olayları geliştirmeli, eksik yönlerimizi de hatalarımızla görüp, bu hatalarımızı da minimuma indirmemiz gerekir. Çünkü futbol hata oyunu, hata olmadan doğruyu göremiyorsun. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi atlatmak zorundayız. Gelecek için çok iyi atlatmak zorundayız."

Karaman, yeni transferleri Abdulkadir Parmak'ın da hem antrenman hem de zihinsel olarak hazır olduğunu belirtti.

Abdulkadir Parmak: "Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım"

Abdulkadir Parmak ise transferinde en önemli unsurun Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Karaman'ın kendisini ikna etmesi ve istemesi olduğunu anlattı.

Sarı-kırmızılı ekibin hedeflerinin, kendi hedefleri ile aynı ölçüde olduğunu kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "O yüzden Kayserispor'u seçtim. 4-5 kulüp daha vardı ama hedeflerimde önemli olan kulüp Kayseri'ydi. Beni çok isteyen başkanıma buradan teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. İyi yol katedeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçına değinen Abdulkadir Parmak, "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takım bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

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AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Karaman, Spor, Haber

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