Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
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Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 41'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular, yenileme çalışmalarıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 1.5 saate yakın süren antrenmanda, kondisyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadı.


Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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