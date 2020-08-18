HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor'da ayrılık

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı.

Kayserispor'da ayrılık
18.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:48

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un U19 takım kaptanı Selahattin Seyhun ile yollar ayrıldı. 1999 doğumlu golcü oyuncunun 2024 yılına sözleşmesi bulunurken yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 2017 yılına Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan ve geçen sezon profesyonel olan Selahattin Seyhun Türkiye Kupasında 2 maçta ve Süper Ligde 1 maçta forma giydi. Son 3 yıldır Hes Kablo Kayserispor formasını giyen genç golcü oyuncunun yeni takımı ilerleyen günlerde belli olacak.

Genç oyuncu Selahattin Seyhun yaptığı paylaşımda, " 3 yıldır bünyesinde bulunduğum en büyük camiada gururla, onurla ve şerefle formasını terlettiğim Kayserispor'dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir veda değil, her zaman gittiğim her yerde Kayserispor'un bir çocuğu olarak temsil edeceğim. Bu şehri, gün gelir belki bu onurlu forma altında tekrar yıllarca savaşabilirim çünkü bir yanım hep Kayserisporlu olacak. Değerli yöneticilerimize, başkanımıza, büyük Kayserispor taraftarına ve benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor Ekonomi
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Adamlar Aamir Khan Yeşim Salkım Demet Akalın
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Süleyman Seba Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayserispor'da ayrılık - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:24:14. #1.15#
title