Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

18.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:12
Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypiliç Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise dar alanda taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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