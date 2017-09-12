Kayserispor'da, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Antalyaspor'un iyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğunu, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.



Sarı-kırmızılıların kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, futbolcuların iyi oynadıkları bir maçın ardından Sivasspor galibiyetinin sevinicini yaşadıklarını fakat o havadan çıkıp Antalyaspor maçına odaklamak zorunda olduklarını belirtti.



Kayserispor'un önemli bir çıkış yakaladığını, bu çıkışı alınan puanlarla değil oynanan iyi oyunla değerlendirdiklerini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:



"İlk olarak oyuncularıma Sivas maçını unutmalarını söyledim. Galibiyeti kutlamayı hak ettiler. Çünkü çok çalıştılar. Artık zamanımız yok bundan sonraki maç cuma günü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Antalyaspor geçen sene Kayserispor'a karşı iki maçını da kazandı. Büyük oyuncuları var. Galatasaray'a karşı puan aldılar. O yüzden bu maça odaklanmalıyız. Oyunu kontrol etmelerine izin vermemeliyiz. Taraftara bu maçta da ihtiyacımız var. Kayserispor iyi bir atmosfer içerisinde. Herkes birlik olmalı ve bu atmosferi devam ettirmeliyiz. Bir takım önce yükselir sonra düşüşe geçebilir. Her şey olabilir. Şimdi çıkıştayız. Sonuçla bir alakası yok. Oyunla alakalı bir çıkıştayız. Takım iyi oynuyor. Çok uzun bir zaman geçirmedik. 17 yeni oyuncumuz var, iyi olarak geldiler hazır olarak aramıza katıldılar. Bu da teknik direktörlerin işini çok kolaylaştırıyor."



Bir gazetecinin, "önemli oyuncular eksik olmasına rağmen o oyuncuların yokluğu aranmıyor. Bu kadar oyuncu içerisinde kadro kurmakta zorlanıyor musunuz?" sorusuna Sumudica, "Antrenmanımızda 22 oyuncu var. İlk 11'i seçmekte zorlanıyorum. Ben kadroya koyamadığım oyuncunun yüzüne bakamıyorum." diye konuştu.



Sumudica, açıklamasının ardından futbolculara antrenman yaptırdı. Isınma hareketleri başlayan idman, dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.