Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

18.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:17
Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Sarı-kırmızılar, şut ve yan top çalışmaları gerçekleştirdi. 


Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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