Kayserispor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
18.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:17
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserisor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Sarı-kırmızılar, şut ve yan top çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı