Kayserispor'da anlaşmaya varılan teknik direktörü Hikmet Karaman kente geldi Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman, kente geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman, kente geldi.

Karaman, Kayseri Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, ligin daha yeni başladığını ve Kayserispor'un cuma günü oynayacağı Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Maça çok az bir zaman kaldığını anımsatan Karaman, "Bir an önce takımla çalışmalara başlayıp, bu zor maç için çözümlememizi yapmamız lazım. Kayseri bizim şehrimiz. Bu yüzden el ele verip başarılı bir grafik çizmemiz gerekiyor." dedi.

Karaman, futbolda skorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolda skor iyi olmayınca hepimiz değişiriz. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Biz yıllarca ligin son haftalarında alt sıralardaki takımlara gittik. Bu takımlarla mücadele etmek kolay olmuyor. Zaman zaman başarılı oluyorsunuz, bazen de olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın resmi sözleşme imzalamasını ardından akşam saatlerinde takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin