Kayserispor'da Alibec ve Muhar oynayacak
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Kayserispor'da Alibec ve Muhar oynayacak

Kayserispor'da Alibec ve Muhar oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor'da Denis Alibec ile Karlo Muhar forma giyebilecek.

Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor'da Denis Alibec ile Karlo Muhar forma giyebilecek.

Süper Lig'in 40.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor'da sakatlığı geçen Denis Alibec ile kart cezası sona eren Karlo Muhar görev alabilecek.

Ligin 39.haftasında deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakat olduğu için oynayamayan forvet Denis Alibec ile sarı kart cezalısı orta saha futbolcusu Karlo Muhar bu hafta takımındaki yerini alabilecek. Bu iki futbolcunun ilk onbirde oynayıp oynamayacağına teknik direktör Yalçın Koşukavak karar verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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