Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

01.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:02
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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