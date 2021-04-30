Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk
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Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk

Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor 9 sezon aradan sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

Kayserispor 9 sezon aradan sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren, 8 hafta boyunca galibiyet göremeyen ancak sahasında oynadığı Denizlispor maçında 6 gollü bir galibiyet alan Kayserispor hem moral hem de 3 puan buldu.

Rakibine 6 gol atıp kalesinde 3 gol gören sarı kırmızılılar, adeta gol patlaması yaşarken yıllar sonra bir maçta 6 gollü bir galibiyete imza koydu. Kayserispor, 9 sezon önce 23 Ekim 2011 tarihinde sahasında oynadığı Sivasspor maçını Nordin Amramat (2), Gökhan Ünal (2), Furkan Özçal ve Okay Yokuşlu'nun golleri ile 6-2 kazanmıştı. Aynı sezonun son haftasında Ankara'da Ankaragücü'nü 5-0 yenen Kayserispor, son yılların en farklı galibiyetine imza koymuştu.

Bu sezon en farklı galibiyetini 3-1 ve 2-0 ile alan Kayserispor, Denizlispor maçı öncesinde çıktığı son 8 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Bu sezon oynadığı 36 maçta 33 gol atan Kayserispor, bir maçta 6 gol atmasına rağmen halen ligin en az gol atan takımı hüviyetinde. - KAYSERİ

Kayserispor'da 9 sezon sonra bir ilk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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