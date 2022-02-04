Kayserispor'da 7 eksik var - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da 7 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da 7 eksik var

Yukatel Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Hatayspor maçında 7 oyuncusundan yoksun olacak.

Yukatel Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Hatayspor maçında 7 oyuncusundan yoksun olacak. Son olarak kaleci Cenk de Covid19 salgınına yakalandı.

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 7 oyuncu forma giyemeyecek. Saat 20: 00'de başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Mustafa Pektemek, koronavirüs karantinasında bulunan Cenk Gönen, Majid Hosseini ile Gökhan Sazdağı, Senegal milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Hatayspor'a karşı oynayamayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title