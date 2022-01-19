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Kayserispor'da 7 eksik var

Kayserispor'da 7 eksik var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22.haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 7 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Andrea Bertoalcci, korona virüs salgınından ötürü karantinada bulunan Lionel Carole ve ülkesinin milli takımın bulunan Mame Baba Thiam maç kadrosunda yer alamadı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Güncel, Haber

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