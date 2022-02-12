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Kayserispor'da 6 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da 6 eksik var

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında 6 oyuncusundan yoksun olacak.

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında 6 oyuncusundan yoksun olacak.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 6 oyuncu forma giyemeyecek. Saat 19.00'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Carlos Mane, koronavirüs karantinasında bulunan Emre Demir ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Demirok Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, Cenk Gönen, Mario Gavranovic ve Mame Baba Thiam Galatasaray maçında kadroda olacaklar. - KAYSERİ

Kayserispor'da 6 eksik var

Kayserispor'da 6 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Emre Demir, Spor, Haberler

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