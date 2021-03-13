Kayserispor'da 6 eksik var

Sahasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Sahasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo, Denis Alibec, Anton Maglica, Nehuen Mario Paz, Ömer Uzun ve maç eksiği bulunan Silviu Lung Galatasaray maçında takımdaki yerini alamayacaklar. Miguel Lopes'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. Ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik de yine maç kadrosunda olmayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı