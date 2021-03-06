Kayserispor'da 6 eksik var
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Kayserispor'da 6 eksik var

06.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:41
Kayserispor'da 6 eksik var

Deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo, Denis Alibec, Anton Maglica, Ömer Uzun ve maç eksiği bulunan Silviu Lung ile Miguel Lopes, Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik de yine maç kadrosunda olmayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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