Kayserispor'da 6 eksik
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Kayserispor'da 6 eksik

19.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:35
Kayserispor'da 6 eksik

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda Koronavirüs tedavisi gören kaleci İsmail Çipe, sakatlıkları devam eden kaleci Silviu Lung, sol bek Yasir Subaşı, orta saha futbolcularından İlhan Depe, Gustavo Campanharo ve forvet futbolcusu Ömer Uzun kafileye dahil edilmeyecek.

Hafta içerisinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Hasan Hüseyin Acar da Kayserispor forması giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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