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Kayserispor'da 5 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da 5 eksik var

Beşiktaş ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Kayserispor, 5 eksik ile İstanbul'a gitti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Kayserispor, 5 eksik ile İstanbul'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Yarın akşam oynanacak maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Haberler

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