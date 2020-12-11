Kayserispor'da 5 eksik var
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Kayserispor'da 5 eksik var

11.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:12
Kayserispor'da 5 eksik var

Sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig ligin 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 5 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden kaleci Silviu Lung, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Karahan Yasir Subaşı ve Wilfried Kanga Trabzonspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen İlhan Depe ile koronavirüs karantina süresi sona eren Denis Alibec ise maç kadrosunda yer alacak. - KAYSERİ

Kayserispor'da 5 eksik var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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