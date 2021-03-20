Kayserispor'da 4 gün izin
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Kayserispor'da 4 gün izin

20.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:20
Kayserispor'da 4 gün izin

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü başlayacak. Teknik Direktörü Uğur Kulaksız, Fatih Karagümrük maçı sonrası takımda 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Göztepe A.Ş ile ligin 32. haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü start verecek. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31. haftalık bölümünü 8 galibiyet 14 yenilgi ve 7 beraberlik ile tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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