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Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında 4 oyuncu kırmızı kart gördü.

06.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:42
Kayserispor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Kayserispor'da ligin ilk yarısında 4 oyuncu kırmızı kart gördü.


Hes Kablo Kayserispor'da ligin ilk yarısında oynanan 17 haftalık periyotta 4 futbolcu 5 kırmızı kart gördü. Bu 5 kartın 4'ünü 3 yabancı oyuncu gördü.


Sarı-Kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique 2 kez kırmızı kart görürken, Bernard Mensah, Aymen Abdennour ve Umut Bulut 1'er kırmızı kart gördü. Pedro Henrique 3.haftadaki Galatasaray ve 6.haftadaki İ.H.Konyaspor maçında kırmızı kart gördü. Aymen Abdennour ve Umut Bulut 3.haftada oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görürken, Bernard Mensah ise 6.haftada oynanan İ.H.Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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