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Kayserispor'da 4 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor'da 4 eksik var

Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 4 eksik var.Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılıp milli araya moralli girmek istiyor.

Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 4 eksik var.

Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılıp milli araya moralli girmek istiyor. Zorlu deplasman maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızı takımda 4 oyuncu eksik. Takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek.

Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi. - KAYSERİ

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