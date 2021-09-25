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Kayserispor'da 4 eksik var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserispor'da 4 eksik var

Deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da, 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da, 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak olan Yukatel Kayserispor'da 4 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gustavo Campanharo, karantinada bulunan Gökhan Sazdağı ve kafileye dahil edilmeyen Anthony Uzodimma ile kaleci Bilal Bayazıt forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Uğur Demirok ve Mario Gavranovic ise kafile yer aldı. Ligde bu sezon 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 10 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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