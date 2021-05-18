Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi
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Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi

Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan sezon 3 kaleci forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan sezon 3 kaleci forma giydi. 1 yabancı ve 2 yerli isim kalede görev yaptı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayan Kayserispor'da 3 kaleci forma giydi. Ligin en az gol atan takımı olan ve sezonu -17 averaj noktalayan Kayserispor'da eldivenleri en çok giyen 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar oldu.

İlk 8 hafta kaleyi koruyan Silviu Lung 8 maçta 10 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı. Lung'un ardından kaleyi devralan genç kaleci Doğan Alemdar 29 maçta sarı kırmızılı formayı giydi. Genç kaleci, kalesinde 35 gol görürken 9 maçı ise gol yemeden noktaladı. Bir diğer kaleci İsmail Çipe ise 5 maçta görev yaptı ve 7 gol yedi. İsmail Çipe sadece 1 maçta kalesinde gol görmedi.

Doğan Alemdar - 29 maç - 35 gol - 9 maçta gol yemedi

Silviu Lung - 8 maç - 10 gol - 3 maçta gol yemedi

İsmail Çipe - 5 maç - 7 gol - 1 maçta gol yemedi

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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