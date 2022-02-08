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Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan forvet Emre Demir ve orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ile ağır gribal enfeksiyon geçiren kaleci Silviu Lung, müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Emre Demir, Fenerbahçe, Spor, Haber

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