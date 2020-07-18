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Kayserispor'da 3 eksik var

Hes Kablo Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 eksik var.Ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Hes Kablo Kayserispor takımında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Kayserispor'da 3 eksik var
18.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:50

Hes Kablo Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 eksik var.

Ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Hes Kablo Kayserispor takımında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden ve sezonu kapatan Ziya Alkurt'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Bernard Mensah ve Diego Angelo, Başakşehir maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası biten Gustavo Campanharo ile sakatlığı geçen Yasir Subaşı ise maç kadrosunda olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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