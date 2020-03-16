Kayserispor'da 2 cezalı var Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.



Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Ligin 27.haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü. Malatyaspor maçında sarı kart gören iki futbolcu, 4 sarı kart kuralı gereği cezalı duruma düştü. Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA